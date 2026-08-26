New York: giornata depressa per Coinbase Global

(Teleborsa) - Retrocede la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , con un ribasso del 2,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coinbase Global più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Coinbase Global rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 184,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 178,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 191.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```