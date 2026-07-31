Coinbase Global, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - A picco la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che presenta un pessimo -12,37%.



La tendenza ad una settimana di Coinbase Global è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Coinbase Global è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 150,2 USD e supporto a 139,9. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 160,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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