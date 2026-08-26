New York: nuovo spunto rialzista per Palantir Technologies
(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Palantir Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,26%, rispetto a -0,93% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Palantir Technologies. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 180,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 171,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 165,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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