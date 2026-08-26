New York: nuovo spunto rialzista per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Palantir Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,26%, rispetto a -0,93% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Palantir Technologies . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 180,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 171,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 165,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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