New York: positiva la giornata per ARM Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società tech inglese che progetta chip , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.



Lo scenario su base settimanale di ARM Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di ARM Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 241,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 251,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 234,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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