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PALLADIUM del 25/08/2026

Finanza
PALLADIUM del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Giornata difficile quella vissuta il 25 agosto per il metallo prezioso, che termina in ribasso a 1.331.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.351,3. Primo supporto visto a 1.320,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.310,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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