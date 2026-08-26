PALLADIUM del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Giornata difficile quella vissuta il 25 agosto per il metallo prezioso, che termina in ribasso a 1.331.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.351,3. Primo supporto visto a 1.320,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.310,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)