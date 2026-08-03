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Dow Jones 3-ago
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A Piazza Affari corre il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari corre il FTSE Italia All-Share Financials
Si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share Financials, che arriva a 47.146,49 punti.
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