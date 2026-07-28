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Piazza Affari: in calo il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il FTSE Italia All-Share Financials
Si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share Financials, che scivola a 45.722,9 punti.
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