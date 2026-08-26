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Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice del settore costruzioni italiano
Performance positiva per il settore costruzioni a Milano, che continua la giornata in aumento dell'1,07% rispetto alla chiusura precedente.
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