Milano 11:37
52.649 -0,44%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:37
10.816 -0,57%
Francoforte 11:37
26.356 +0,26%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Piccolo spunto rialzista per l'indice principale della Borsa di Parigi, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,27%.

Lo scenario di medio periodo del CAC 40 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8.484,8. Supporto a 8.439,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8.530.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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