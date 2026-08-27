Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Piccolo spunto rialzista per l'indice principale della Borsa di Parigi, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,27%.
Lo scenario di medio periodo del CAC 40 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8.484,8. Supporto a 8.439,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8.530.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)