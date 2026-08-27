Milano 11:38
52.650 -0,44%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:37
10.814 -0,59%
Francoforte 11:38
26.353 +0,25%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Sostanziale invarianza per l'indice nipponico, che archivia la seduta con un -0,2%.

Nel breve periodo, il Nikkei 225 presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 66.325 e supporto a 65.696. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 66.954.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```