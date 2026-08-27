Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Sostanziale invarianza per l'indice nipponico, che archivia la seduta con un -0,2%.
Nel breve periodo, il Nikkei 225 presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 66.325 e supporto a 65.696. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 66.954.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)