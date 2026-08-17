Milano 13:38
53.815 +0,43%
Nasdaq 14-ago
30.046 0,00%
Dow Jones 14-ago
0 0,00%
Londra 13:38
10.773 +0,21%
Francoforte 13:38
26.448 +0,03%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,09%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.628,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,09%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,09%, a quota 8.628,62 in apertura.
Condividi
```