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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,09%)
Il CAC40 inizia gli scambi a 8.628,62 punti
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