Milano 10:25
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Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 10:25
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,09%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.445,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,09%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,09%, a quota 8.445,65 in apertura.
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