Milano 11:40
52.649 -0,44%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:40
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Francoforte 11:40
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,02%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.460,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,02%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,02%, a quota 8.460,91 in apertura.
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