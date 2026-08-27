Milano 26-ago
52.883 0,00%
Nasdaq 26-ago
29.225 +0,05%
Dow Jones 26-ago
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Londra 26-ago
10.878 0,00%
Francoforte 26-ago
26.286 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,13%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.544,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,13%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,13% e archivia gli scambi a 25.544,93 punti.
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