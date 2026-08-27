Dall'Ilva a Stellantis: Urso fiducioso "possiamo farcela"

(Teleborsa) - Il salvataggio degli impianti ex Ilva di Taranto è "una grande sfida", ma "possiamo farcela" con il contributo di sindacati, imprese ed Enti locali. Lo ha ribadito il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in una intervista ad Avvenire.



"Il tavolo a Chigi coordinato dal sottosegretario Mantovano sarà convocato nei prossimi giorni", ha confermato il titolare del Mimit aggiungendo "sappiamo che è una grande sfida che va affrontata con piena unità di intenti".



Urso ha parlato anche della situazione del settore auto, in un momento cruciale dopo le indicazioni preoccupanti giunte dalla tedesca Volkswagen , dicendosi ottimista circa la produzione nazionale.



"L'obiettivo di un milione di veicoli nel 2030 è ancora raggiungibile, se l'Europa ci darà finalmente ascolto, completando il processo di revisione che abbiamo indicato", ha affermato Urso, aggiungendo anche "Stellantis è sulla strada giusta", avendo "compreso prima di altri che occorreva abbandonare la religione dell'elettrico per fornire al mercato prodotti più in sintonia con le aspettative dei consumatori".



"Altre case automobilistiche europee sono invece ancora in mezzo al guado: annunciano chiusure di stabilimenti e licenziamenti di decine di migliaia di lavoratori", ha sottolineato il Ministro, ribadendo "per sostenere questa svolta dobbiamo far prevalere in Europa i due principi della neutralità tecnologica e del 'made in Europe'".





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