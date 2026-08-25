Ex Ilva, il quarto operatore è la ceca Ce Industries

(Teleborsa) - È la ceca Ce Industries il quarto operatore interessato all'ex Ilva. Il nome della holding industriale con sede a Praga è emerso dopo l'annuncio fatto oggi dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso
, che al Meeting di Rimini aveva parlato dell'ingresso nella gara internazionale di un nuovo grande gruppo europeo
senza indicarne inizialmente l'identità.
Ce Industries opera principalmente nei mercati dell'Europa centrale e meridionale ed è attiva in diversi settori, tra cui quello ferroviario, con la produzione di vagoni merci e la riparazione di materiale ferroviario, il riciclo di rifiuti e materie prime e il comparto energetico.
Il gruppo si aggiunge agli altri tre operatori già interessati
alla procedura per l'acciaieria di Taranto: la cordata italiana di imprese, l'indiana Jindal e il fondo statunitense Flacks.
Urso ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione per l'ex Ilva
, anche alla luce della decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo. "Dobbiamo salvare l'Ilva ed evitare che sia una bomba sociale e produttiva per il territorio", ha detto il ministro, assicurando che il governo punta a una soluzione in grado di sostenere la crescita della siderurgia italiana.
Il ministro ha inoltre annunciato che all'inizio di settembre sarà convocato il tavolo sull'Ilva
, con il coinvolgimento delle istituzioni. L'obiettivo indicato dal governo è garantire la continuità produttiva puntando sulla transizione verso tecnologie green e sulla produzione di acciaio a minore impatto ambientale.
La situazione resta intanto delicata sul fronte occupazionale e industriale. I sindacati
hanno rilanciato l'allarme sul futuro dello stabilimento e dei lavoratori, mentre il governo dovrà affrontare anche gli effetti della decisione della Corte d'Appello
, che prevede la chiusura dell'area a caldo entro la fine di ottobre.