Ex Ilva, il quarto operatore è la ceca Ce Industries

(Teleborsa) - È la ceca Ce Industries il quarto operatore interessato all'ex Ilva. Il nome della holding industriale con sede a Praga è emerso dopo l'annuncio fatto oggi dal, che al Meeting di Rimini aveva parlato dell'ingresso nella gara internazionale di unsenza indicarne inizialmente l'identità.Ce Industries opera principalmente nei mercati dell'Europa centrale e meridionale ed è attiva in diversi settori, tra cui quello ferroviario, con la produzione di vagoni merci e la riparazione di materiale ferroviario, il riciclo di rifiuti e materie prime e il comparto energetico.Il gruppo si aggiunge agli altrialla procedura per l'acciaieria di Taranto: la cordata italiana di imprese, l'indiana Jindal e il fondo statunitense Flacks.Urso ha sottolineato la necessità di, anche alla luce della decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo. "Dobbiamo salvare l'Ilva ed evitare che sia una bomba sociale e produttiva per il territorio", ha detto il ministro, assicurando che il governo punta a una soluzione in grado di sostenere la crescita della siderurgia italiana.Il ministro ha inoltre annunciato che all'inizio di settembre sarà convocato il, con il coinvolgimento delle istituzioni. L'obiettivo indicato dal governo è garantire la continuità produttiva puntando sulla transizione verso tecnologie green e sulla produzione di acciaio a minore impatto ambientale.La situazione resta intanto delicata sul fronte occupazionale e industriale. Ihanno rilanciato l'allarme sul futuro dello stabilimento e dei lavoratori, mentre il governo dovrà affrontare anche gli effetti della, che prevede la chiusura dell'area a caldo entro la fine di ottobre.