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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Telecommunications
Si posiziona sotto la parità l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che retrocede a 388,67 punti.
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