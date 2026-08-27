Francoforte: performance negativa per Continental

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che tratta con una perdita dell'1,85%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Continental mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,74%, rispetto a +0,98% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di pneumatici rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 69,77 Euro, mentre i supporti sono stimati a 68,59. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 70,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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