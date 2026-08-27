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Francoforte: si concentrano le vendite su Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Continental
Composto ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
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