Milano 15:12
53.324 -0,49%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
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Londra 15:12
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Francoforte 15:12
26.239 -0,38%

Francoforte: performance negativa per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Siemens Energy
Ribasso composto e controllato per il leader delle energie rinnovabili, che presenta una flessione del 2,69% sui valori precedenti.
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