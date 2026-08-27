Francoforte: risultato positivo per Ionos
(Teleborsa) - Avanza Ionos, che guadagna bene, con una variazione del 2,33%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ionos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ionos rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ionos, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 34,52 Euro. Primo supporto visto a 34,02. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 33,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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