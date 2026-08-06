Francoforte: Ionos si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per Ionos , che passa di mano in perdita del 4,56%.



La tendenza ad una settimana di Ionos è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di breve periodo di Ionos mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 31,62 Euro e supporto a 29,88. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 33,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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