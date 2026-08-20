Francoforte: positiva la giornata per Ionos
(Teleborsa) - Balza in avanti Ionos, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ionos più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ionos. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 33,43 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 32,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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