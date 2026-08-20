Francoforte: positiva la giornata per Ionos

(Teleborsa) - Balza in avanti Ionos , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ionos più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ionos . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 33,43 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 32,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```