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Francoforte: scambi negativi per Ionos

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Ionos
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Ionos, che presenta una flessione del 2,67% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ionos rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Ionos confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 31,94 Euro con primo supporto visto a 31,02. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 30,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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