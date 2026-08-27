Francoforte: scambi in positivo per Nemetschek

(Teleborsa) - Seduta positiva per Nemetschek , che avanza bene del 2,38%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Nemetschek mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,57%, rispetto a +2,6% del MDAX ).





Le implicazioni di medio periodo di Nemetschek confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 67,07 Euro con primo supporto visto a 66,02. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 65,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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