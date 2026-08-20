Milano 15:08
52.688 +0,13%
Nasdaq 19-ago
29.426 0,00%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 15:08
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Francoforte 15:08
25.973 -0,45%

A Francoforte corre Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte corre Nemetschek
Grande giornata per Nemetschek, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,48%.
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