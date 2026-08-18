Milano 15:13
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Londra 15:13
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Francoforte 15:13
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Francoforte: scambi in positivo per Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Nemetschek
Balza in avanti Nemetschek, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,81%.
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