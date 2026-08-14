Milano 11:59
53.722 +0,05%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 11:59
10.763 -0,09%
Francoforte 11:59
26.490 +0,72%

Francoforte: in rally Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in rally Nemetschek
Grande giornata per Nemetschek, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,78%.
Condividi
```