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Francoforte: scambi in positivo per Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Nemetschek
Seduta vivace oggi per Nemetschek, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,54%.
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