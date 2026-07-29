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Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando
Ribasso composto e controllato per la società che vende calzature e moda online, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.
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