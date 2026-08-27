Il CNEL riconosce a A2A il "Bollino" per le buone pratiche verso i lavoratori

(Teleborsa) - Il CNEL riconosce a A2A il "Bollino" per l’adozione di buone pratiche in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione, agli utili, al capitale, all’organizzazione dell'impresa e di consultazione



Nell'ambito del Piano di Azionariato Diffuso, il Bollino ha riconosciuto al Gruppo guidato dall’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini una serie di elementi su tre dimensioni: nella dimensione economico-finanziaria, anche in assenza di premio di risultato, il piano che valorizza il coinvolgimento diretto dei lavoratori, prevedendo anche quote di azioni gratuite e incentivi: relativamente alla dimensione organizzativa, dà molta importanza agli organismi bilaterali paritetici per il confronto e miglioramento dei processi e della gestione del Piano; nella dimensione consultiva, riconosce il valore che A2A mette nella consultazione delle rappresentanze sindacali per la definizione di scelte rilevanti come il Piano di Azionariato Diffuso.



Assegnato dalla Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori del CNEL. il "Bollino CNEL" si pone l’obiettivo di promuovere modelli di governance partecipativa promossi da imprese, cooperative ed enti del terzo settore valorizzando realtà come A2A che si distinguono proprio in questi ambiti.

Condividi

```