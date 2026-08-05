A2A, Gi Group e Mobilita ITS Academy: iscrizioni aperte per nuova edizione corso IFTS

per specialisti in conduzione di impianti termici

(Teleborsa) - Mettere in moto la carriera dei giovani rendendoli protagonisti della transizione energetica è l’obiettivo della collaborazione tra A2A, secondo operatore italiano nella generazione di energia da fonti rinnovabili, Gi Group e MOBILITA ITS Academy.



Sono aperte fino al 30 settembre le iscrizioni per il corso “Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” (IFTS) per specialisti in conduzione di impianti termici, qualifica ricercata nel mercato del lavoro italiano ed europeo. Il corso IFTS rivolto ad under 25 in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, consentirà di formare 12 nuovi professionisti con opportunità di inserimento in realtà come A2A. Durante i 12 mesi verranno approfondite diverse tematiche legate ai pilastri della transizione green, come ad esempio la combustione, i generatori di vapore, le pompe di calore e sistemi di raffreddamento, i sistemi elettrici, fino ai principali ambiti della strumentazione, automazione e della gestione delle sale di controllo e delle reti di teleriscaldamento.



I candidati selezionati, affiancati da esperti del settore, riceveranno una solida formazione teorica, propedeutica al proseguimento del percorso professionale in azienda, apprendendo tutte le skills richieste per la professione. Delle 800 ore di formazione, più della metà verrà svolta all’interno di impianti del Gruppo A2A come quello di cogenerazione di Canavese di A2A Calore e Servizi e quello di Linate di A2A Airport per Milano; l’impianto di A2A Calore e servizi a Brescia o l’impianto di A2A Airport a Malpensa. I partecipanti della prima edizione, iniziata lo scorso ottobre, sono stati assunti fin dal primo giorno con un contratto di apprendistato di primo livello in somministrazione. Anche quest’anno, il percorso permetterà di conseguire una patente per la conduzione di generatori di vapore necessaria per la gestione del funzionamento degli impianti.



Per tutta la durata della formazione in aula, verranno inoltre garantiti alloggi agli studenti che provengono da fuori Milano.

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