A2A impugnerà il provvedimento dell'ARERA

(Teleborsa) - A2A
prende atto del provvedimento con cui ARERA
ha accertato una violazione dell'articolo 5 del Regolamento REMIT
sull'integrità e trasparenza del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e inflitto una sanzione amministrativa di 5 milioni di euro.
La società - si legge in una nota - ritiene che il provvedimento si fondi su un'interpretazione del REMIT e delle Linee Guida ACER che non tiene adeguatamente conto delle caratteristiche
dei mercati elettrici liberalizzati e delle specifiche circostanze del caso.
Per tali ragioni, la società impugnerà anche questo provvedimento
, come i precedenti, affinché il TAR ne possa valutare le ragioni di legittimità. A2A conferma al contempo il proprio costante impegno per la piena conformità al Regolamento REMIT e per il rafforzamento della trasparenza, dell'integrità e dell'efficienza del mercato energetico all'ingrosso europeo.