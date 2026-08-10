Milano 10-ago
0 0,00%
Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
53.976 -0,11%
Londra 10-ago
10.863 -0,35%
Francoforte 10-ago
26.324 +0,02%

A2A impugnerà il provvedimento dell'ARERA

Finanza
A2A impugnerà il provvedimento dell'ARERA
(Teleborsa) - A2A prende atto del provvedimento con cui ARERA ha accertato una violazione dell'articolo 5 del Regolamento REMIT sull'integrità e trasparenza del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e inflitto una sanzione amministrativa di 5 milioni di euro.

La società - si legge in una nota - ritiene che il provvedimento si fondi su un'interpretazione del REMIT e delle Linee Guida ACER che non tiene adeguatamente conto delle caratteristiche dei mercati elettrici liberalizzati e delle specifiche circostanze del caso.

Per tali ragioni, la società impugnerà anche questo provvedimento, come i precedenti, affinché il TAR ne possa valutare le ragioni di legittimità. A2A conferma al contempo il proprio costante impegno per la piena conformità al Regolamento REMIT e per il rafforzamento della trasparenza, dell'integrità e dell'efficienza del mercato energetico all'ingrosso europeo.
Condividi
```