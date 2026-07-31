A2A Energia si aggiudica due lotti Consip per la fornitura di gas

(Teleborsa) - A2A, attraverso la controllata A2A Energia – la società commerciale del Gruppo attiva su tutto il territorio nazionale nella vendita di energia elettrica, gas, prodotti e servizi per l’efficienza energetica e la mobilità elettrica – si è aggiudicata 2 lotti nella gara CONSIP edizione ID 2958 per la fornitura di gas agli enti pubblici.



Al termine della procedura, CONSIP ha comunicato ad A2A Energia l’assegnazione del Lotto 2 (Provincia di Milano e Provincia di Lodi) e del Lotto 3 (Lombardia escluse le province di Milano e di Lodi): la società del Gruppo guidato dall’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini rafforza il presidio in questo segmento di mercato affermandosi come il principale operatore di riferimento nella regione per le realtà della Pubblica Amministrazione.



"Questa aggiudicazione consolida il ruolo di player energetico di primo piano di A2A Energia e rafforza la nostra posizione di partner di riferimento per la Pubblica Amministrazione in tutta la Lombardia" - commenta Andrea Cavallini, Amministratore Delegato di A2A Energia – "Forti della nostra solidità e dell’esperienza nel rispondere in modo efficace alle esigenze di clienti strategici come la PA, metteremo a disposizione degli enti forniture di gas a condizioni competitive assicurando al contempo i più elevati standard di affidabilità e qualità del servizio".



L’assegnazione riguarda un potenziale volume complessivo di 290.000.000 Smc/anno. La convenzione sarà attivata, per gli enti che ne faranno richiesta, a partire dal mese di ottobre 2026; le singole forniture potranno avere una durata di 12 o 24 mesi.

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