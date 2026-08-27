IMI spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Nuovo spunto rialzista per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , parte del FTSE 100 , che guadagna bene e porta a casa un +1,16%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 31,38 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 30,22 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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