IMI spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Nuovo spunto rialzista per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, parte del FTSE 100, che guadagna bene e porta a casa un +1,16%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 31,38 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 30,22 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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