Intesa Sanpaolo, finanziamento da 8,8 milioni per la transizione energetica del Gruppo Arena

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo , attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, ha perfezionato un finanziamento in favore di Energy Power 1, controllata di Arena Energy Power, realtà del Gruppo Arena dedicata allo sviluppo degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. L'operazione si inserisce nella più ampia strategia di transizione energetica del Gruppo Arena.



Il finanziamento, del valore complessivo di 8,8 milioni di euro, - si legge in una nota - include un Green Loan di 6,8 milioni di euro destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico Full Merchant della potenza complessiva di circa 9,9 MWp nel Comune di Assoro (Enna). Il progetto consentirà al Gruppo Arena di incrementare la produzione di energia elettrica da fonte solare, ridurre progressivamente la dipendenza dall'approvvigionamento energetico esterno e proseguire il proprio percorso di decarbonizzazione, generando benefici ambientali ed economici nel lungo periodo.



L'operazione si inserisce nel continuo impegno di Intesa Sanpaolo in ambito sostenibilità: il 30% dei nuovi prestiti a medio-lungo termine sarà dedicato ad attività sociali e ambientali, oltre 110 miliardi di euro nell'arco dei quattro anni del nuovo Piano di Impresa

2026 - 2029 presentato a febbraio dal Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina. Di questi, circa 87 miliardi sono destinati alla transizione sostenibile e circa 25 miliardi a crediti con impatto sociale. Nel Piano il Gruppo ha inoltre confermato gli impegni per la decarbonizzazione con i target al 2030 relativi a emissioni finanziate, asset management, assicurazioni ed emissioni proprie, in linea con l’obiettivo Net-Zero al 2050.



Laura Asperti, Responsabile Industry Food & Beverage and Distribution della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha commentato: "La transizione energetica richiede investimenti, competenze e strumenti finanziari capaci di accompagnare concretamente i piani di sviluppo delle imprese. Attraverso operazioni come questa intendiamo sostenere progetti che producano valore industriale e ambientale, contribuendo al rafforzamento della competitività del tessuto imprenditoriale e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità."

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