Londra: andamento rialzista per IMI

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,53%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di IMI rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IMI . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 30,8 sterline. Primo supporto visto a 29,92. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 29,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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