New York: andamento negativo per Monster Beverage

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore e fornitore di bevande , in flessione del 2,72% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Monster Beverage rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo studio di Monster Beverage presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 46,28 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 46,91. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 46,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```