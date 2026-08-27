New York: balza in avanti IBM

(Teleborsa) - Bene la "Big Blue" , con un rialzo del 3,64%.



Il trend di IBM mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario dell' azienda di Armonk si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 233,3 USD. Prima resistenza a 241,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 228,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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