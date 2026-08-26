New York: scambi negativi per IBM
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la "Big Blue", con una flessione dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda di Armonk. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, il colosso dell'IT evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 233 USD. Primo supporto a 227,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 225,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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