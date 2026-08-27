New York: in acquisto Datadog

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che mostra una salita bruciante del 9,18% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Datadog mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,44%, rispetto a -0,09% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di Datadog mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 240,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 252,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 233,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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