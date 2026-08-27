New York: movimento negativo per McDonald's
(Teleborsa) - Sottotono il gigante del fast food, che passa di mano con un calo del 2,04%.
Lo scenario su base settimanale di McDonald's rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 260 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 264,4. Il peggioramento di McDonald's è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 258,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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