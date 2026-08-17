New York: si concentrano le vendite su McDonald's
(Teleborsa) - Sottotono il gigante del fast food, che passa di mano con un calo dell'1,96%.
L'andamento di McDonald's nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di McDonald's. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 270,1 USD. Primo supporto visto a 265,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 263,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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