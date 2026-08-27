New York: si muove a passi da gigante Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,50%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Palo Alto Networks rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Palo Alto Networks suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 362,4 USD con tetto rappresentato dall'area 381,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 349,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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