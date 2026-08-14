New York: andamento negativo per Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , in flessione del 3,04% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Palo Alto Networks rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Palo Alto Networks è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 393,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 378,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 408,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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