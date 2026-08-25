New York: andamento negativo per Palo Alto Networks
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che passa di mano con un calo del 3,52%.
Lo scenario su base settimanale di Palo Alto Networks rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Palo Alto Networks. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 348,7 USD. Primo supporto visto a 333,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 328,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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