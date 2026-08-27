Milano 11:51
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Londra 11:51
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Parigi: perdite consistenti per Eiffage

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: perdite consistenti per Eiffage
Ribasso scomposto per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, che esibisce una perdita secca del 3,83% sui valori precedenti.
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