Milano 15:06
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Dow Jones 26-ago
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Londra 15:06
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Francoforte 15:06
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Parigi: perdite consistenti per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: perdite consistenti per Pernod Ricard
Ribasso per il colosso degli alcolici, che passa di mano in perdita del 7,01%.
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