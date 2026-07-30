Parigi: senza freni Eiffage

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,99%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eiffage più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Eiffage segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 121,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 125,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 118,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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