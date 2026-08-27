Parigi: perdite consistenti per Eiffage

(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , che mostra un -3,83%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Eiffage rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Eiffage evidenzia un declino dei corsi verso area 111,8 Euro con prima area di resistenza vista a 115,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 110,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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